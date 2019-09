Dalla Spagna lodano Sensi: "Che calciatore, una tecnica da impazzire"

Pilastro dell'Inter, conferma in Nazionale con Roberto Mancini. Uno degli uomini del momento è sicuramente Stefano Sensi, l'ex Sassuolo ha trovato il primo gol in nerazzurro contro il Lecce ed è stato eletto migliore in campo contro il Cagliari. Applausi e complimenti che giungono non solo dall'Italia, anche la Spagna ha notato il salto di qualità del centrocampista italiano.

Dopo la partita contro la Finlandia in cui Sensi ha regalato colpi di classe e la disattenzione sul rigore concesso agli avversari, il quotidiano spagnolo Cadena Cope ha lodato la prestazione del centrocampista dell'Inter esaltandolo. "Che calciatore Sensi, padroneggia tre concetti di base che gli permettono di incidere sempre durante la partita: sa palleggiare, sa giocare con la squadra e sa tirare. La tecnica che ha è da impazzire".

Attestati di stima non da poco che giungono dalla terra di David Silva, Iniesta, Thiago Alcantara e Xavi. Gente minuta dal punto di vista fisico ma con una tecnica eccelsa.