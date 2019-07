Dal ritiro di Lugano: Perisic, un gesto a sorpresa

Ivan Perisic è sempre stato piuttosto refrattario a concedersi all’affetto dei tifosi negli scorsi anni, Evidentemente la cura di Antonio Conte, il clima di rinnovata serenità in cui i giocatori stanno lavorando a Lugano, la fiducia che il croato sente attorno a sé stanno modificando anche questo aspetto.

Oggi Perisic si è reso protagonista di un gesto particolarmente apprezzato dai supporters presenti in Svizzera. Durante il breve tragitto tra il campo di allenamento e la struttura alberghiera era presente un gruppo di tifosi. Il croato ha fatto fermare il van sul quale viaggiava per mettersi a disposizione degli appassionati nerazzurri per selfie e autografi. Se il buongiorno si vede dal mattino…