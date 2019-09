Corriere della Sera - Mertens elogia Lukaku e svela un retroscena

Dries Mertens, ai microfoni del Corriere della Sera, ha rilasciato delle dichiarazioni su Lukaku. Ecco le sue parole:



“Cosa dà all’Inter? Forza e tanta qualità. Vedrete, farà la differenza. Il campionato italiano con Lukaku ha fatto un grandissimo acquisto, ce ne accorgeremo dai suoi gol.



Quando siamo in Nazionale mi piace tanto giocare con lui, e non solo. Si allena sempre, prima e dopo le sedute. Non smetterebbe mai di stare in campo“.