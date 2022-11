Correa disperazione e forza, l’Inter lo aspetta

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/11/2022

(Inter) “A volte la vita mette queste cose sulla tua strada, una tristezza che non si può spiegare a parole – ha scritto Correa su Instagram -. L’importante è rialzarsi sempre. Adesso penso a recuperare e a incoraggiare i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre”

Parole dense di amarezza per il Tucu, costretto a lasciare il mondiale nell’immediata vigilia per l’infortunio rimediato. il CT Scaloni lo ha sostituito con Thiago Almada che è stato il primo a fare sentire la propria vicinanza al nerazzurro insieme a tutti i suoi compagni dell’Albiceleste .

Una brutta botta per il morale del ragazzo che sognava un torneo da protagonista anche in vista della seconda parte della stagione con la maglia nerazzurra. l’Inter segue ora per ora l’evolversi delle sue condizioni in attesa di averlo in gruppo ai primi di dicembre per la ripresa dell’attività.