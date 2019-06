Copa America, il Brasile arranca. Miranda lasciato in panchina

Il Brasile continua ad arrancare nella Copa America, con il c.t. Tite sulla bocca di tutti per via di alcune scelte discutibili.



Non solo: anche i giocatore sarebbero finiti nell'occhio del ciclone, con molte prestazioni deludenti nell'ultimo match contro il Venezuela.



Sotto la sufficienza Coutinho, Firmino e Richarlison. Neres e Everton i più attivi rispetto agli altri.



Tra i nerazzurri impegnati nella spedizione sudamericana c'è anche Miranda, che nell'ultimo match ha scaldato la panchina con il tecnico della nazionale verdeoro che ha preferito altri profili quali Thiago Silva e Marquinhos al suo posto.