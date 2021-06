Copa America: Brasile travolgente. Passo falso della Colombia

Questa notte è andata in scena la seconda giornata del gruppo A della quarantasettesima edizione della Copa America. In campo Brasile-Perù e Colombia-Venezuela.

I verdeoro hanno centrato il secondo successo di fila travolgendo 4-0 il Perù. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul risultato di 1-0 grazie alla rete dello juventino Alex Sandro al 12’, gli uomini di Tite hanno succlassato gli avversari nella ripresa. Al 68' raddoppia Neymar e nel finale Ribeiro e di Richarlison hanno chiuso la partita.

Mezzo passo falso, invece, per la Colombia, che non è riuscita a ripetersi dopi il successo contro l'Ecuador per 1-0 della prima giornata. I cafeteros non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro il Venezuela, decisive alcune parate del portiere 23 enne Wuilker Farinez. Con questo pari, la Colombia si porta a 4 punti, al secondo posto dietro il Brasile campione in carica.