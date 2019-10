Conte si esprime sul gap con la Juve: la dichiarazione

Antonio Conte, durante il Festival dello Sport di Trento ha commentato il gap tra l’Inter e la Juventus in chiave Scudetto. L'allenatore dei nerazzurri non si arrende e lancia comunque la sfida.



Ecco le sue parole riportate dal noto portale TuttoMercatoWeb:

"Il gap con la Juve c’è ed è difficile da colmare. Non dobbiamo porci limiti, ma nel contempo essere anche onesti e realisti. Non vuol dire che l’Inter non lotterà in questa Serie A".