Conte, parole che fanno riflettere: "Obiettivi? Noi non ci poniamo limiti"

Inter Slavia Praga - Antonio Conte non si pone alcun limite: "Non poniamoci limiti, in quanto il limite crea subito degli alibi".

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre Inter Slavia Praga, ha parlato degli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Al momento il tecnico non vuole porsi limiti e vuole prendere il massimo da tutto e da tutti. "Noi non ci poniamo obiettivi. Solamente strada facendo vederemo che obiettivo potremmo porci. Non poniamoci limiti, in quanto il limite crea subito degli alibi. Cerchiamo di fare sempre il massimo dando tutto durante la gara, poi vederemo cosa accadrà nel tempo. Al tempo stesso c'è da pedalare".