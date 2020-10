Conte Inter, Cucchi lo sprona: "Squadra ancora con potenziale inespresso"

C'è ancora un velo di curiosità attorno all'Inter 2.0 di Antonio Conte. Seppur con zero trofei piazzati in bacheca, lo scorso anno il tecnico originario di Lecce ha dimostrato che questa squadra può giocarsela con chiunque.

Quest'anno invece, sembra che i nerazzurri abbiano cominciato la stagione annaspando un po'. A mostrare la propria fiducia nel club nerazzurro, in collegamento con Sky Sport però è stato Riccardo Cucchi. Questa l'opinione della storico speaker radiofonico di Tutto il calcio minuto per minuto:

"Aldilà dei limiti che sta mostrando, credo che l'Inter abbia un potenziale molto grande non ancora completamente espresso. Non è ancora la squadra che può essere, e questo Conte lo sa. Sul piano tattico però mi sembra spesso molto rigido".

Insomma, stando a quanto lasciato intuire da Cucchi, questa squadra può senza dubbio dare di più. Vedremo se col passare del tempo gli uomini di Conte troveranno quella quadratura perfetta per inseguire quell'obiettivo chiamato scudetto.