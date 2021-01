Conte Inter, arriva la decisione del Giudice Sportivo: squalifica e multa

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, ha appena deciso la sanzione da applicare ad Antonio Conte per il cartellino rosso rimediato nel finale del match contro l’Udinese e le conseguenti frasi rivolte al direttore di gara Maresca.

Il tecnico nerazzurro ha ricevuto ben 2 giornate di squalifica e non sarà quindi in panchina per i prossimi due impegni di Serie A contro Benevento e Fiorentina. Oltre alla multa, Conte dovrà pagare anche una multa di ventimila euro.



Sanzione anche per Lele Oriali, espulso per veementi proteste dopo il fischio finale. Il team manager interista è stato squalificato per una giornata e dovrà pagare anche una multa di cinquemila euro.