Conte "felice di aver vinto il derby" e anche per il battibecco

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky nel dopo derby. Secondo il mister la squadra ha ampi spazi di crescita se continuerà a lavorare come fatto fino ad oggi. La gara con lo Slavia è servita per alzare l'asticella della concentrazione e per affrontare il derby con la grinta necessaria.

" Il derby è sempre il derby, per me era l primo e ci tenevo a presentarmi nella giusta maniera... Ai ragazzi avevo detto prima della partita eravamo in testa alla classifica e l’unico modo per rimanere in testa era vincere il derby. Sono contento ma so anche che due anni fa, il primo anno di Spalletti, l’Inter era in testa alla classifica, quindi dico testa bassa e pedalare. Sicuramente sono partite che danno consapevolezza, ma sappiamo benissimo che dobbiamo lavorare”.

Per quanto riguarda lo screzio tra Lukaku e Brozovic che ha suscitato grandi polemiche, Conte ha detto che si è trattato solo di un chiarimento a parole:"è giusto che avvengano queste cose, anzi io le chiedo. Io ho fatto il calciatore e tantissime volte ho litigato e poi la sera eravamo a cena ed eravamo più forti. Anzi noi abbiamo bisogno di crescere sotto questo punto di vista perché sono tutti troppo bravi ragazzi, c’è bisogno di malizia in campo. Brozovic e Lukaku sono due ragazzi eccezionali come gli altri...Ho letto che ero furioso per una talpa, è sbagliato perché c’è una comitiva di talpe. Mi auguro in futuro che queste fughe di notizie diventino sempre di meno perché significa che stiamo crescendo tutti quanti“.