Conte a Sky: "La partita perfetta. Ecco la mia più grande soddisfazione"

Antonio Conte si è presentato davanti le telecamere di Sky Sport per commentare il nettissimo successo della sua Inter sulla Juventus, arrivato grazie alle reti di Arturo Vidal e NIcolò Barella. Di seguito il pensiero del tecnico leccese sulla partita:

"Per vincere contro la Juve devi sfiorare la perfezione, e stasera abbiamo fatto un'ottima partita. Bravissimi i ragazzi a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato, sono contento per loro perché queste sono le partite che ti danno autostima e che ti fanno capire che sei sulla strada giusta. Il gap con i bianconeri esiste ancora, ma in tanti stiamo lavorando per ridurlo".

Ancora Conte: "La più grande soddisfazione dopo un anno e mezzo di lavoro è che ho visto un'Inter credibile, sia a livello internazionale che internazionale. L'eliminazione in Champions è una ferita ancora aperta, un neo che ci porteremo sempre dietro. Però i ragazzi lo sanno: bisogna imparare dalle delusioni per non commettere di nuovo gli stessi errori".

Infine un commento sulla partita di Lukaku e Lautaro: " Non hanno segnato solo per sfortuna, entrambi hanno avuto diverse occasioni. Creiamo tanto ma spesso non siamo freddi sotto la porta. Però portiamo tanti giocatori alla conclusione, e magari qualcuno non vede o non cuole vedere il lavoro che facciamo. In partite come queste devi sentire il sangue, ma siamo solo all'inizio, ci vogliono conferme. Sono contento: non avevo mai battuto la Juve da allenatore":