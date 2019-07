Candreva: "Sarà un anno importantissimo per noi". E un grandissimo grazie

Tra i giocatori impegnati nel ritiro di Lugano c'è anche Antonio Candreva. L'esterno offensivo nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV.

"Manca ormai poco alla fine di questa prima fase di precampionato. Ci stiamo allenando duramente per prepararci bene alla nuova stagione. Non vediamo l'ora di iniziare e vogliamo farci trovare pronti perché sarà un anno importantissimo per noi", le parole di Candreva.

Un grazie ai tifosi: "Possiamo solo dire un grandissimo grazie agli interisti perché in questi anni sono sempre stati presenti, nonostante i nostri alti e bassi. Il nostro obiettivo sarà ripagarli con le prestazioni sul campo".