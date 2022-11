Camerun, scoppia il caso Onana: mondiale finito. La ricostruzione (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 28/11/2022

Camerun, è scoppiato il caso Onana. Il portiere nerazzurro è stato clamorosamente escluso dalla sua nazionale e nelle prossime ore lascerà anche il Qatar. Una decisione drastica presa a poche ore dal match contro la Serbia dovuta a una discussione con il commissario tecnico Rigobert Song.

La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla questione spiegando i motivi della scissione tra il portiere e l’allenatore. I rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci e la rottura definitiva è avvenuta sabato dopo la sconfitta contro la Svizzera.

Camerun, i motivi della rottura tra Onana e Song

La rottura, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe dovuta a motivi tattici e non disciplinari. Song infatti avrebbe rimproverato al portiere il suo atteggiamento in campo e le sue uscite palla al piede in quanto gli preferisce un portiere dalle caratteristiche più ‘difensive’. Onana, come fatto in passato, gli avrebbe ribadito la sua idea di gioco e che a suo parere non è così che una nazionale moderna può progredire.

Samuel Eto’o, presidente federale e grande estimatore del portiere nerazzurro, avrebbe provato a mediare tra i due senza riuscirci preferendo appoggiare la decidono dell’allenatore. Il posto di Onana è stato dunque preso dal suo vice Epassy.