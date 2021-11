Calhanoglu a fine primo tempo: "Ora dobbiamo chiudere la partita"

E' senza dubbio una sfida delicata in un momento di forma positivo quella che sta vedendo impegnata l'Inter di Simone Inzaghi contro il Venezia.

I nerazzurri hanno intenzione di rimanere in scia al Napoli di Luciano Spalletti e al Milan di Stefano Pioli e per farlo oggi dovranno uscire dallo Stadio Pier Luigi Penzo con tre punti in tasca. A parlare a fine primo tempo è stato l'autore dell'1-0, Hakan Calhanoglu. Queste le sue parole in esclusiva per la redazione di Sky Sport:

"Questa è una partita importante in uno stadio difficile. Abbiamo fatto un gol ma ora dobbiamo fare il secondo e il terzo gol per chiudere".