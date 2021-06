Calciomercato: clamoroso colpo di scena su De Paul

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid, ma i due club non avrebbero ancora raggiunto l’intesa finale per il prezzo del cartellino. Ad annunciarlo è stato Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata".

Il futuro del centrocampista sarà comunque lontano da Udine. Rodrigo De Paul ha già un accordo per un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione con l’Atletico Madrid e sarebbe soltanto in attesa di quello tra i due club. Molto probabile che la situazione venga definita al termine della Copa America. I I colchoneros avrebbero messo sul piatto un'offerta da 35 milioni di euro.