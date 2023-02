Bologna Inter, Inzaghi fa “mea culpa”: le parole dopo la gara del Dall’Ara

di Simone Salines, pubblicato il: 26/02/2023

BOLOGNA INTER – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha analizzato a modo suo la trasferta bolognese.

E’ stata una partita da archiviare quanto prima quella disputata dagli uomini allenati da Simone Inzaghi in casa del Bologna dell’ex Thiago Motta. Una prestazione tutt’altro che eccellente, forse dettata dalla stanchezza post-impegno Champions contro il Porto.

Bologna Inter, l’analisi di Inzaghi

“Primo tempo non da Inter”. Ha esordito così Simone Inzaghi, ai microfoni della nota emittente satellitare, la quale ha poi aggiunto: “La stanchezza ci può stare, ma dovevamo fare di più; anche noi allenatori in circostanze simili dobbiamo dare di più. Il Bologna è una squadra in salute e che gioca una volta a settimana, ma adesso dobbiamo capire cosa non ha funzionato”.