Benevento-Inter, le parole di Hakimi: " Mi sono inserito bene. Si lotta per vincere"

Achraf Hakimi è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo nella larga vittoria dell'Inter per 5-2 a Benevento. Un assist e un gol per l'esterno marocchino. Hakimi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Mi sono inserito bene e di questo ringrazio i compagni che mi stanno aiutando molto. E' importante aver iniziato bene".

Sul suo inserimento e sul ruolo questo è il suo pensiero: "Già in Germania ho giocato cosi, conosco cosa bisogna fare in questo ruolo".

Alla domanda sullo scudetto Hakimi non si nasconde: "Lavoriamo per vincere, abbiamo una squadra forte e dobbiamo sempre lottare per vincere".