Barella e Bastoni, il blocco interista in Nazionale: i numeri con Mancini

Barella e Bastoni rappresentano il futuro della squadra di Roberto Mancini.

I due calciatori dell'Inter sono passati in poco tempo da splendide promesse a solide realtà. Tutto questo sia con l'Inter che in Nazionale con Mancini. Infatti, nonostante due percorsi diversi, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, rappresentano il blocco interista nel futuro dell'Italia. Gruppo di cui potrebbe far parte anche Sensi che però, come raccontato in precedenza, è perseguitato dagli infortuni. Per quanto riguarda Barella e Bastoni, parliamo di due ragazzi che hanno bruciato le tappe, fino ad arrivare ad essere Campioni d'Europa.

Due percorsi simili ma con diversi punti che non coincidono. Barella è già un titolare inamovibile di Mancini. Ha esordito in Nazionale il 10 ottobre 2018 contro l'Ucraina. E da allora non è più uscito dalle gerarchie del tecnico. 31 presenze in Nazionale condite da ben 6 gol. Tanta qualità e tanta sostanza in mezzo al campo che lo hanno reso uno degli artefici principali del capolavoro di Euro2020. Barella adesso è imprescindibile per Mancini.

Bastoni invece è ancora all'inizio della sua carriera in Azzurro. Appena 7 presenze per lui e ancora nessun gol. L'esordio l'11 novembre 2020 nel 4-0 dell'Italia contro l'Estonia. Da allora poche presenze però la costante chiamata di Mancini. Una sola presenza ad Euro 2020 per lui, che però è parte importante del gruppo azzurro. Di fatto rappresenta il futuro della difesa e dovrà raccogliere l'eredita di Chiellini in Azzurro.

Il tecnico non vuole fare a meno di loro. Bastoni e Barella adesso dovranno affrontare la Spagna. Semifinale di Nations League per l'Italia, contro la Roja il 6 ottobre. Poi, l'eventuale finale il 10, contro la vincente tra Belgio e Francia. Ecco di seguito i convocati di Mancini per la fase finale della competizione.