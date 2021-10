Ultim'ora - Mancini convoca Barella e Bastoni per la Nations League

Mancini ha stilato la lista dei 23 calciatori convocati per le semifinali di Nations League. Gli azzurri sfideranno la Spagna di Luis Enrique.

Tra i calciatori chiamati dal ct azzurro spuntano i due nerazzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. I due interisti sono parte fondamentale del gruppo azzurro. Soprattutto il centrocampista, titolare inamovibile della nazionale Campione d'Europa. Altri "guai" per l'Inter che in vista della sfida contro la Lazio del 16 ottobre dovrà fare a meno di troppi calciatori a causa delle nazionali, come spiegato già precedentemente. Gli azzurri rientreranno dalle finale four di Nations League quattro giorni prima del big match contro la squadra di Sarri. Il tecnico interista, oltre alla possibile assenza dei sudamericani, dovrà valutare le condizioni degli italiani. Emergenza dunque per Inzaghi dopo la sosta.

Bastoni e Barella dunque saranno impegnati a difendere i colori azzurri, con Mancini che ha svelato l'intera squadra che affronterà le semifinali Nations League. Ecco i 23 convocati.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Sirigu.

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi.

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti.

ATTACCANTI: Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori.