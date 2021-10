Inter, Sensi ancora ai box: scoperto il motivo dei continui infortuni

L'Inter deve fare a meno di Stefano Sensi, di nuovo fermo ai box. L'ex Sassuolo salterà proprio la gara contro i neroverdi.

Il centrocampista italiano da quando è arrivato a Milano è stato perseguitato dai guai fisici. Il primo anno in nerazzurro aveva impressionato tutti per l'enorme tecnica, ma poi è cambiato tutto. Tunnel infinito di stop ed infortuni muscolari che ne hanno limitato l'utilizzo. L'ultimo in ordine cronologico gli farà saltare la gara contro la sua ex squadra, il Sassuolo. Simone Inzaghi non potrà contare su di lui neanche stavolta. Le scarse garanzie fisiche di Sensi, potrebbero portare Marotta a nuovi colpi per gennaio, come raccontato nel nostro approfondimento. Dodicesimo infortunio in due anni per uno dei giocatori più sfortunato degli ultimi anni.

Questa volta però, nessun problema muscolare. Infatti si tratta di un trauma contusivo al ginocchio. Sensi rientrerà presumibilmente dopo la sosta. Ma come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, più della tenuta fisica va controllata la tenuta psicologica del calciatore. Perchè l'ex Sassuolo da quando è arrivato all'Inter non ha mai giocato tre gare consecutive senza farsi male. Tanti, troppi stop che sembrano non avere fine. Sempre la Gazzetta dello Sport, fa una scoperta interessante. Il quotidiano avrebbe scoperto il vero motivo dei continui infortuni del centrocampista classe 95. Il motivo dei suoi continui acciacchi è riconducibile ad una difformità del bacino. Questa condizione in cui si trova Sensi, sempre secondo la Gazzetta, ne condizionerebbe in maniera decisiva la corsa e l'inserzione degli adduttori.

Di sicuro una volta scoperta la causa, l'auspicio è che il giocatore possa tornare a giocare senza nuovi stop. Per adesso Inzaghi dovrà fare a meno di lui contro il Sassuolo, in dubbio anche Correa. Il tecnico dunque dovrebbe schierare la coppia Dzeko-Lautaro, come già riportato in un nostro articolo.