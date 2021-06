AgendaEuropeo: prima Ronaldo, poi un super match. Le dirette tv

Si chiude, oggi, la prima giornata della fase a gironi di Euro 2020. Dopo primi giorni scoppiettanti, è il turno del combattutissimo Gruppo F, l'ultimo in ordine alfabetico, ma non certo per forze in campo.

Portogallo, Germania e Francia, oltre all'Ungheria, sono le squadre di un raggruppamento che si preannuncia di ferro.

Alle 18 apre Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo, contro l'Ungheria.

Alle 21 il big match fra Francia e Germania, gara da tripla. Da Mbappè a Muller, passando per Havertz, Benzema, Gundogan e tanti altri. Spettacolo assicurato.

Il programma:

Portogallo-Ungheria (ore 18, Sky)

Francia-Germania (ore 21, Rai 1 e Sky)