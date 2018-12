Internews, il primo giorno di Marotta ad Appiano Gentile (Gds)

Internews Marotta. Da qualche giorno il tema caldo in casa Inter, oltre alla delusione per l’eliminazione dalla Champions League, è l’arrivo del nuovo amministratore delegato Beppe Marotta e i possibili colpi sul mercato.

L’esordio con l’Inter

Internews Marotta. Un passo alla volta però, oggi, è il giorno della sua prima uscita ufficiale che coincide con la presenza a San Siro per la sfida contro l’Udinese. Il dirigente varesino ha trascorso i suoi primi giorni in sede, dove ha preso possesso del suo ufficio e si è presentato a tutti i dipendenti.

Il primo giorno ad Appiano Gentile

Lo stesso rituale è stato ripetuto ieri sera, quando insieme al presidente Steven Zhang e all’altro amministratore delegato, Alessandro Antonello, è arrivato alla Pinetina poco prima delle 20 per conoscere i giocatori e lo staff tecnico. Il primo approccio è consistito un piccolo discorso per far capire alla squadra che lui è a disposizione del gruppo e che tutti insieme si deve uscire dalle difficoltà. Infine ha cenato insieme agli altri dirigenti perché in certi momenti è giusto stare tutti insieme, dare un messaggio di compattezza e – per dirla proprio alla Marotta – di unità d’intenti e senso di appartenenza. I primi movimenti in quella che sarà la sua seconda casa fino al 2022, in attesa dei colpi sul mercato.

