Inter: una serata che ti sorride. Aumenta il divario, ora si attende…

Buone notizie per l’Inter, i nerazzurri vedono aumentare il vantaggio

L’Atalanta ha superato 1-0 la Lazio e l’Inter ringrazia. I nerazzurri hanno portato a 7 i punti di vantaggio sui biancocelesti, che restano fermi al quinto posto a quota 25. L’Atalanta è salita al sesto posto con 24 punti, a soli due punti dal quarto posto.

Aspettando il Milan domani sera, che sarà impegnato a Bologna, l’Inter ha aumentato il suo vantaggio in classifica su una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League.

A Bergamo ha deciso una rete di Duvan Zapata dopo solo un minuto di gioco. La Lazio ha trovato la rete del pareggio al 94° con Francesco Acerbi, ma il Var ha evidenziato la posizione di fuorigioco del difensore biancoceleste, annullando il gol.

Una Lazio in piena crisi in campionato: 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. Di mezzo, le due sconfitte subite in Europa League contro Apollon in trasferta e Eintracht Francoforte in casa.

Per l’Inter, un vantaggio che inizia ad essere importante quando siamo quasi arrivati al giro di boa. Inoltre, la squadra di Spalletti ha vinto lo scontro diretto giocato a Roma, un netto 3-0 grazie alla doppietta di Icardi e al gol di Brozovic.