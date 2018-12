Inter Udinese, Spalletti in conferenza stampa: quando e dove seguirla

Inter Udinese, il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa, ecco il giorno e dove poterla vedere

Inter Udinese, dopo l’eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri ripartono dal campionato. A ‘San Siro’ arriverà l’Udinese, un match che la squadra di Luciano Spalletti dovrà vincere, dopo il pareggio di Roma e la sconfitta di Torino.

Come di consueto, il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa. “Alle ore 18:00 di venerdì 14 dicembre presso la sala stampa del Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Inter-Udinese, gara valida per la 16^ giornata di Serie A TIM. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 17:45 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Club, aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale @Inter”.

Questa la nota presente sul sito ufficiale della società nerazzurra. Per il match di sabato, torneranno a disposizione Gagliardini e Joao Mario, non presenti in Champions League per l’esclusione dalla lista Uefa. Da verificare la condizioni fisiche di Vecino. Il centrocampista ha saltato gli ultimi due impegni a causa di un problema muscolare.