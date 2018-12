Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, ha reso nota la formazione ufficiale dell’Inter per il match di campionato valido per la 16esima giornata di Serie A contro l’Udinese. Spazio agli uomini migliori per tornare al successo e riprendere la corsa ad un posto in Champions League, obiettivo fondamentale per la società e per la squadra.

Inter-Udinese, ecco l’11 titolare del club meneghino

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita Balde.

Di seguito la formazione dei bianconeri friulani

Udinese (3-5-2): Musso, Larsen,Troost-Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro, Pussetto, De Paul.