Inter-Udinese: ecco il resoconto dei precedenti a San Siro

Inter-Udinese è ormai un classico della Serie A. Nel computo generale delle sfide giocate allo stadio Giuseppe Meazza, i nerazzurri sono in vantaggio per 25 a 10, mentre i pareggi sono 11.

Blitz Udinese

Il bottino friulano ha subito un forte incremento di recente, basti pensare che negli ultimi sette confronti ben quattro volte è uscito il segno 2. L’ultima affermazione dell’Udinese è quella della passata stagione con Oddo in panchina. Vittoria per 3-1 contro un’Inter lanciatissima, prima in classifica e ancora imbattuta. Fu l’inizio della parabola discendente per la Benamata, che in poco tempo si ritrovò fuori dalla lotta scudetto.

Naturalmente l’auspicio dei tifosi interisti è che a distanza di dodici mesi non si ripeta lo stesso copione, anche perchè stavolta potrebbe segnare l’inizio di una vera e propria crisi.

Le grandi vittorie dell’Inter

Nonostante qualche scivolone, l’Inter rimane comunque in netto vantaggio e tra i successi più importanti da annoverare ci sono il 3-1 nella stagione 2015/2016 e 5-2 nel campionato 2016/2017. Andando ancora più a ritroso, merita una menzione particolare il 3-2 del 2001/2002 con l’Inter lanciata verso lo scudetto (poi perso all’ultima giornata). In quell’occasione andarono a segno per i nerazzurri Vieri, Ventola e Conceicao.

Pareggio risultato raro

Le circostanze in cui le due squadre si sono divise la posta in palio non sono molte, basti pensare che prima del pareggio a reti bianche del 2014, la X si era verificata soltanto un’altra volta, per la precisione nel lontano dicembre del 1952.

Coppa Italia

Le due compagini si sono affrontate a Milano anche nella coppa nazionale con un bilancio che pende nettamente dalla parte interista (4 vittorie e 1 pareggio e nessuna vittoria degli ospiti). L’ultima volta è stata nella stagione 2005/2006, in semifinale (1-0 goal di tacco di Solari). Il biscione si è poi aggiudicato quella edizione della Coppa Italia in finale contro la Roma mettendo fino ad un digiuno di trofei che durava da ben otto anni.