Inter TV | Handanovic si rivolge ai tifosi: “Il pubblico…”

Handanovic ad Inter TV

Il portiere sloveno dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale dei nerazzurri, Inter TV.

Le parole dello sloveno

“Oggi era fondamentale vincere per scacciare tutti i discorsi. L’abbiamo fatto, poi quando vinci al 90esimo ti da ancora più entusiasmo. Dopo l’espulsione di Koulibaly non potevamo che rischiare un po’ di più per vincere la partita. Ma sabato diventa ancora più importante. Speriamo che San Siro rimanga un fortino, dopo le feste ci aspettano la Coppa Italia e il Sassuolo: certo il pubblico ci regala sempre una spinta in più e oggi lo hanno dimostrato. Asamoah è stato bravo a salvare quel tiro, complimenti a lui. È un ragazzo straordinario”.

Fonte: Inter TV