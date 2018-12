Inter, Spalletti sorride: il calciatore vuole tornare in campo (CdS)

Inter, Nainggolan vuole giocare

Da quel pestone di Biglia sono passati ormai quasi due mesi, da allora Radja Nainggolan ha visto il campo in tre occasioni: contro il Genoa, contro il Tottenham a Londra e contro l’Udinese sabato pomeriggio. Occasioni molto distanti l’una dall’altra, eccezion fatta per le due gare contro rossoblu e londinesi.

Le tre gare disputate però hanno un fattore in comune: il minutaggio ridottissimo. Contro i genovesi e sabato è stato impiegato per pochissimi minuti, a Wembley invece è uscito nel corso del primo tempo, dopo aver faticato a correre sin dall’inizio della sfida qualificazione, poi persa dai nerazzurri. E questi sono stati chiari sintomi della sofferenza del belga.

Infatti, dalla gara di Londra, disputata il 28 novembre, sono passati 18 giorni e ne passeranno più di venti entro sabato, giorno in cui si disputerà Chievo-Inter, gara che Radja Nainggolan non ha nessuna intenzione di saltare. Già perché, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il belga è in forma e non vede l’ora di tornare in campo.

Domani festa grande

Intanto, domani ci sarà la consueta cena di Natale, notte di gala organizzata dall’Inter, che vedrà la partecipazione di numerosi vip. Tra questi, spiccano le sorelle Rodriguez, Paolo Bonolis e i comici Pucci ed Enrico Bertolino, che si esibiranno nel corso della cena. Il momento clou della serata si avrà con l’esibizione di Elisa, straordinaria cantante italiana.

Mercoledì invece ci sarà la festa del settore giovanile nerazzurro alla quale è stato invitato il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Anche qui gli ospiti d’onore non mancheranno: sarà, infatti, presente Martina Attili, cantante resa celebre dalla stagione appena conclusa di X Factor. Nonostante questi due impegni mondani, il tecnico nerazzurro continuerà a martellare il gruppo per evitare cali di tensione. Cali che potrebbero essere deleteri in questo momento della stagione.