Inter, Spalletti in bilico: spuntano i nomi dei possibili sostituti, uno clamoroso (GdS)

Inter, Spalletti in bilico

L’eliminazione di martedì proprio non gli va giù, e non va giù neanche ai tifosi nerazzurri. L’Inter doveva essere agli ottavi di Champions, oggi è una squadra allo sbando, secondo i giornali, sull’orlo del precipizio. E tutto a causa del gol di Lucas Moura, tra l’altro inseguito dai nerazzurri in passato. In questi casi, il colpevole è sempre l’allenatore.

Spalletti, infatti, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe in bilico. Gli Zhang hanno mal digerio l’eliminazione prematura dalla Champions e, tra le altre cose, il rendimento troppo altalenante degli ultimi tempi. Già, perché nelle ultime sette partite, gli uomini di Spalletti si sono imposti solo contro il Frosinone a San Siro.

Niente vittorie contro Tottenham, Barcellona e PSV in Champions e contro Atalanta, Roma e Juventus in campionato. In totale, queste partite hanno portato in dote ai nerazzurri soltanto tre punti. Un bottino magrissimo, che è costato la Champions e il secondo posto, oggi occupato dal Napoli di Carlo Ancelotti.

I sostituti

Da ciò deriva che la figura di Spalletti non sia più ben vista all’interno della società nerazzurra. L’Inter quindi è alla ricerca di un suo sostituto, non è dato sapere se per questa stagione o per la prossima, quando l’addio del tecnico di Certaldo pare molto probabile. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i papabili sarebbero tre.

Il primo, ovviamente, è Antonio Conte. L’ex ct azzurro ha lavorato per anni con Marotta alla Juventus e i due sono in ottimi rapporti, il fatto poi che sia libero aumenta la fattibilità dell’operazione. Poi c’è il Cholo Simeone, che ha stregato la famiglia Zhang. Lui però è legato da un contratto all’Atletico Madrid, liberarlo potrebbe essere molto complesso. E’ il terzo nome però a far sognare i tifosi nerazzurri: stiamo parlando, ovviamente, di José Mourinho. Ogni altra parola sarebbe superflua.