Inter, Sconcerti: “Spalletti non ha mai vinto in Italia”

Durante il suo intervento a Rmc Sport, il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha analizzato il peso che alcuni allenatori di Serie A hanno sui risultati della squadra.

Le parole di Sconcerti

Ecco le sue dichiarazioni: “Non c’è dubbio che gli allenatori stiano pesando molto. Allegri e Ancelotti stanno portando una differenza alle rispettive squadre che Spalletti non ha portato all’Inter. Spalletti ha 60 anni e in Italia non ha mai vinto niente. E’ un ottimo allenatore, ma tutti a questi livelli sono ottimi allenatori. Non riesco a capire cosa porta in più degli altri uno come Spalletti. Non basta saper allenare bene. Non c’è mai un motivo per esonerare Spalletti come non c’è mai un motivo vero per essere felice del suo lavoro”. Parole dure quelle del giornalista italiano, che attacca il tecnico di Certaldo, capace l’anno scorso di riportare l’Inter in Champions League.

