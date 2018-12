Inter PSV, Van Bommel recrimina: le sue parole (GdS)

Inter PSV, parla Van Bommel

A sancire l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League è stato un milanista. Sì, perché alla guida del PSV c’è Mark Van Bommel, ex milanista appunto, che sta dimostrando di essere un allenatore parecchio in gamba. In campo però, non fuori. A fine partita, infatti, si è lasciato andare a qualche considerazione di troppo sulla doppia sfida Inter PSV.

Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «La prima partita contro l’Inter è stata cruciale e Handanovic andava espulso. Magari vincendo quella partita avremmo potuto lottare fino alla fine. Ma abbiamo fatto vedere che possiamo competere con tutti». Una recriminazione giusta, ma che non ha alcun senso, soprattutto se fatta ora.

I suoi sono arrivati a Milano senza nulla da perdere e con tutte le intenzioni di giocare la partita della vita. Se si guarda il risultato, si può dire pure che ce l’abbiano fatta, ma se guardi i tiri in porta, si può tranquillamente affermare il contrario. Già perché è stato un assedio nerazzurro, che però ha portato ad un solo gol.

“Siamo stati coraggiosi”

In Inter PSV gli olandesi sono stati quelli più calmi, evidentemente, soprattutto a causa della differenza di obiettivi tra le due compagini. La qualità che Van Bommel però ha visto nei suoi è un’altra: «Abbiamo giocato abbastanza bene, con coraggio. Le differenze da come abbiamo iniziato in questo torneo sono enormi».

Infine, una considerazione sul salto di qualità compiuto dai suoi giocatori: rescita: «Molti dei miei sono diventati nazionali, o giocatori internazionali, in questo inizio di stagione». Chiaro sintomo, questo, dell’ottimo lavoro che l’ex Milan e il suo staff stanno compiendo.