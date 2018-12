Inter PSV, rivoluzione Spalletti: la probabile di stasera (GdS)

Inter PSV, Spalletti cambia

Inter PSV sarà la partita che dirà la verità sul cammino europeo nerazzurro. Una vittoria comporterebbe maggiori possibilità di passare il turno, il Tottenham però dovrebbe al massimo pareggiare al Camp Nou contro un Barcellona già matematicamente primo e qualificato. La testa di Spalletti e dei giocatori nerazzurri però è tutta a San Siro.

Già, perché Icardi e compagnia si troveranno davanti una squadra che a Eindhoven ha dato parecchio filo da torcere, nonostante si trovi con un solo punto conquistato. Stiamo parlando, ovviamente, del PSV, che vuole salutare la massima competizione europea con una vittoria in un palcoscenico meraviglioso come quello di San Siro.

L’Inter non vuole sicuramente permetterglielo, ed è per questo che Spalletti, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha studiato alcune modifiche ritenute opportune per affrontare al meglio la compagine olandese allenata dall’ex Milan Mark Van Bommel.

Le probabili

In Inter PSV vedremo due squadre che, per motivi diversi, faranno di tutto per guadagnarsi l’intera posta in palio. I nerazzurri torneranno al 4-2-3-1 tanto amato da Spalletti: in porta ci sarà, come sempre, Handanovic; in difesa spazio a Vrsaljko, Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio, sulla linea mediana Asamoah affiancherà Brozovic, sulla trequarti si posizioneranno Politano, Borja Valero e Perisic, unica punta il capitano Mauro Icardi.

Gli olandesi invece si affideranno al consueto 4-3-3 con Zoet tra i pali, Dumfries, Viergever, Sainsbury (ex nerazzurro) e Angelino in difesa, Rosario, Pereiro e Hendrix agiranno in mediana, Lozano, De Jong e Bergwjin cercheranno di creare problemi al reparto difensivo nerazzurro.