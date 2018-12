Inter Psv, ora Sconcerti fa dietrofront: “Nerazzurri mai benissimo in UCL”

Direttamente dalle pagine del Corriere della Sera, dopo Inter Psv Mario Sconcerti ha voluto fare un leggero passo indietro. Nella giornata di ieri infatti, sempre sul noto quotidiano, il giornalista scriveva di una sfida abbastanza semplice per i nerazzurri. Il tutto, specificando che l’Inter difficilmente avrebbe potuto perdere contro un club usato come un vivaio da cui chiunque può attingere.

In effetti l’Inter non ha perso, ma è anche vero che per la maggior parte della partita ha dovuto affrontare la sfida in salita. Nonostante fossero già eliminati, gli olandesi hanno venduto cara la pelle mettendo alla porta della Champions i meneghini.

Inter Psv, parla Sconcerti

Sull’eliminazione dei nerazzurri, il famoso giornalista ha scritto: “L’Inter non ha mai giocato benissimo in Champions ma si pensava che qualunque formazione sarebbe bastata per andare oltre il Psv. Non è stato così, non c’è stato né gioco né anima, una partita brutta, rimediata e affondata alla fine dal gol di Lucas a Barcellona. Resta su tutto questa doppia eliminazione, questo pesante ritorno al passato, un piccolo esercito subito dimezzato”. Parole chiaramente differenti rispetto a quelle pubblicate ieri che dimostrano quanto sfide apparentemente banali, possano diventare letali. I nerazzurri purtroppo, hanno avuto questa amara dimostrazione sulla propria pelle.