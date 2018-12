Inter Psv, le formazioni ufficiali: Spalletti schiera questi 11

In vista della delicatissima sfida di Inter Psv, il club meneghino ha reso noti gli 11 titolari scelti da Luciano Spalletti. Quella di oggi, sarà la notte del dentro o fuori. Vincere contro gli olandesi sarà vitale, ma purtroppo potrebbe non bastare. Tutto infatti, dipenderà anche dall’altra sfida del girone, quella che vedrà scendere in campo il già qualificato Barcellona e il Tottenham, ancora a caccia del pass per gli ottavi. Qualora gli Spurs trionfassero al Camp Nou, qualsiasi risultato dei nerazzurri sarebbe inutile.

Inter Psv, ecco l’11 titolare

Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Perisic, Icardi, Politano.