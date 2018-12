Inter Psv, il commento di Fabio Capello dopo il match, l’ex tecnico ha parlato di un problema dei nerazzurri

Inter Psv, l’ennesima rete di Mauro Icardi non è bastata ai nerazzurri per passare agli ottavi di finale. Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato un aspetto della squadra di Spalletti.

Il solo Icardi non basta, serve di più ai nerazzurri. Ecco il suo commento: “Solo Icardi non basta. Leggi solo il suo nome nei tabellini, serve di più in Champions League. Nainggolan doveva essere l’uomo in più, al momento manca”.