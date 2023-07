UFFICIALE, Inter: ecco chi sarà il dopo Samaden per il settore giovanile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/07/2023

Ufficiale, Inter: ecco chi sarà il dopo Samaden. Da ieri, il responsabile del settore giovanile nerazzurro, come oramai si era appreso da tempo, non sarà più Roberto Samaden. In attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione – si è tanto parlato dell’Atalanta -, i nerazzurri hanno ufficializzato il nuovo responsabile del proprio settore giovanile.

Si tratta dell’ex difensore nerazzurro – con cui ha collezionato solo 2 presenze – Massimo Tarantino. Una figura nuova che sarà chiamata a proseguire e, si spera, anche a migliorare tutto l’ottimo lavoro fatto in 33 anni di carriera dal suo predecessore. Tarantino, avrà il compito di sviluppare giovani talenti dal settore giovanile interista per provare a farne arrivare quanti più possibile in prima squadra, specie in periodi come questi di grande ristrettezza economica.

Dunque, un nuovo corso si apre per il settore giovanile nerazzurro. Un corso che ci si augura possa essere costellato di tanti successi, ma, soprattutto, di tanti giovani interessanti che potranno essere parecchio utili alla causa. Un benvenuto a Tarantino nella famiglia nerazzurra.