Inter, si punta su Catellani per il dopo Samaden: ma ci sono due nodi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/03/2023

Inter, la società vuole Catellani per il post-Samaden. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’addio, dopo tanti anni, di Roberto Samaden come responsabile del settore giovanile nerazzurro. Un dirigente vincente, che ha costruito tanti giovani promettenti e che ha vinto tanto con le squadre giovanili nerazzurre.

Per lui, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, dovrebbero aprirsi le porte dell’Atalanta. Intanto, da viale della Liberazione, hanno puntato con decisione ad Andrea Catellani, giovane responsabile del settore giovanile della Spal. Potrebbe essere lui il dopo Samaden, anche se ci sono due nodi importanti e non da poco per portarlo a Milano.

Inter, Andrea Catellani è il nome buono per sostituire Samaden: ci sono due ostacoli per farlo arrivare a Milano

Andrea Catellani è un professionista molto stimato in viale della Liberazione, per la freschezza delle sue idee e per la sua preparazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, affinchè si possa concretizzare il suo arrivo in nerazzurro, ci sono due ostacoli che vanno presi seriamente in considerazione.

Infatti, sul contratto di Catellani con la Spal, per liberarlo, è prevista una clausola risolutoria per interrompere il rapporto, e sappiamo quanto l’Inter debba stare attenta alle questioni ‘spese’. Poi, altro fattore, riguarda la volontà dello stesso Catellani, di volere, con il passare del tempo, allargare le proprie competenze, magari in nerazzurro. Vedremo se, la società nerazzurra, avrà intenzione di accontentare Spal e Catellani. Di fatto, il futuro è oggi, e visto l’addio di Samaden, ci vuole una figura affidabile e preparata.