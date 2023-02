Inter Primavera, vittoria per i ragazzi di Chivu: dominato il Napoli per 4-0

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2023

Inter Primavera, i ragazzi di Chivu battono il Napoli per 4-0. La stagione dei baby nerazzurri, dopo la vittoria del campionato nella scorsa stagione, non si sta sviluppando per come sperato. Soprattutto nella prima parte della stagione i risultati non sono arrivati e la squadra è stata costretta a rivedere i propri obiettivi. Dallo scudetto alla salvezza, per Carboni e co. che devono fare i conti con questa nuova dimensione. Proprio in ottica salvezza, i nerazzurri, oggi impegnati contro il Napoli, sono riusciti ad ottenere una vittoria importantissima.

4-0 alla squadra partenopea, ma soprattutto una prestazione convincente ed una formazione con tutti gli elementi migliori, dalla metà campo in su, della rosa a disposizione di Chivu. Infatti, l’allenatore rumeno, si è schierato con un 4-2-3-1 e la presenza in mezzo della coppia Stankovic – autore di una grande doppietta in cinque minuti – e Kamatè. In avanti, invece, dietro ad Esposito, sono scesi in campo Owusu, Carboni e Iliev – autore, invece, di ben tre assist. Da segnalare anche l’esordio in maglia nerazzurra, e dal primo minuto, del neo-arrivato dal Monza, Kassama.

Le reti, oltre alla già citata doppietta di Stankovic, sono state siglate da Kamatè e dal subentrato Curatolo. Chissà che questa non possa essere la partita della svolta per arrivare ad ottenere quella continuità fino ad oggi mancata.