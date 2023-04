Inter Primavera, terza vittoria di fila e nerazzurri che sperano ancora nei play-off scudetto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

Inter Primavera, terza vittoria di fila per la squadra di Christian Chivu. Un 2-0 convincente in casa dell’Udinese che da fiducia per il prosieguo del campionato. I baby nerazzurri hanno trovato per la terza partita di fila i tre punti e continuano a sperare di ottenere un posto per i play-off scudetto che adesso distano cinque punti. La squadra di Chivu, infatti, grazie alla vittoria di oggi, è riuscita a recuperare altri due posti alla coppia Frosinone e Sassuolo che in classifica la precedono.

Le reti, sono state siglate da Francesco Esposito, che insacca con un bel mancino al volo dopo un cross di Fontanarosa spizzato da Martini, e da Aleksandar Stankovic, che con la specialità della casa – il tiro dalla distanza – riesce a raddoppiare. Anche una traversa, per i nerazzurri, colpita da Valentin Carboni, e un’espulsione, data al capitano Zanotti. Un’assenza molto pesante, dal momento che il terzino classe 2003 salterà la sfida della prossima giornata contro l’Empoli che si trova a pari punti proprio con l’Inter – oltre che con la Sampdoria.

Insomma, l’Inter potrà solo vincere per sperare di agguantare dei play-off scudetto che sembravano impossibili da raggiungere. La sfida è molto difficile, ma dipenderà tutto dai ragazzi di Chivu.