Inter Primavera, stop ai risultati utili per Chivu: la Dea vince 2-0

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/03/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu è stata sconfitta dall’Atalanta per 2-0. Dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi che avevano permesso ai nerazzurri di arrivare a sperare di poter raggiungere la zona play-off, oggi è arrivata l’ennesima doccia fredda della stagione con una nuova sconfitta in campionato.

L’Atalanta – squadra più esperta rispetto a quella nerazzurra per età dei giocatori – si è imposta, infatti, per 2-0 grazie alle reti di Bernasconi e Felleni. Di fatto, i ragazzi di Chivu, non hanno giocato una brutta partita, specie nel primo tempo. Salvo poi concedere il pallino ai bergamaschi ed uscire sconfitti.

Tra le note positive, il neo-arrivato Akinsanmiro, che si sta calando perfettamente negli schemi tattici della squadra, ma anche Kamatè, che ha mostrato gli strappi pre-infortunio. Anche il portiere Botis ha messo la sua firma con le sue parate, con un passivo che sarebbe potuto essere più pesante.

Insomma, i nerazzurri si leccano le ferite dopo questo stop. Adesso è il momento di analizzare gli errori commessi e di provare a vincere le prossime gare.