Inter Primavera, quarta vittoria consecutiva per Chivu ancora nel segno di Esposito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/02/2023

Inter Primavera, la squadra nerazzurra ottiene la quarta vittoria consecutiva. Una partita che si stava complicando e stava andando sempre più verso il pareggio. Una stoccata di testa di Esposito che la risolve dopo una prestazione da attaccante vero. Christian Chivu può sorridere e può guardare con fiducia al futuro. Se, soprattutto nel girone d’andata, la squadra sembrava scollata e priva di quelle qualità che avevano portato lo scudetto la scorsa stagione, adesso sembra che la quadra fisica, tattica e mentale sia stata trovata.

Oggi, i baby nerazzurri, contro il Verona, sono scesi in campo con tutti i giocatori classe 2004 e 2005, senza fuori quota, dimostrando pazienza e maturità, e punendo l’avversario oramai messo alle corde. Ci ha pensato, come anticipato, il solito Esposito, che di testa ha sovrastato la difesa scaligera e ha regalato altri tre punti alla squadra. Da sottolineare le prestazioni di Owusu, che ha causato l’espulsione per i veneti, Stabile, che ha governato alla grande il centro della difesa, Stankovic, che sembra aver fatto quel passo in più pur essendo sotto età, e Nezirevic, autore dell’assist e vero e proprio motorino.

La squadra, ovviamente, dopo un inizio di campionato traumatico, punta alla salvezza matematica. Ma l’ottavo posto (momentaneo) e i punti in classifica a paragone con chi precede fanno provare pensieri play-off non più così lontani.