Inter Primavera, non ci siamo ancora: solo un pareggio contro il Bologna

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/02/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu non va oltre l’1-1 contro il Bologna. Dopo l’eliminazione dolorosissima in Youth League, i baby nerazzurri erano chiamati ad una risposta importante in campionato contro il Bologna, per cercare, soprattutto, quei punti salvezza che possano permettere alla squadra di respirare. Ancora una volta, non è arrivata una vittoria ma solo un pareggio.

Le reti sono state siglate da Francesco Pio Esposito, per l’Inter, a testimonianza del suo attuale ottimo momento di forma, e dal bel diagonale di Raimondo che ha pareggiato i conti. Ma tanti sono stati i rimpianti per la squadra nerazzurra che, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha sprecato tantissime palle gol. Prova non particolarmente colorita per i singoli, ma bisogna sottolineare, oltre all’ottimo momento di Esposito, anche la buona prestazione del neo-arrivato Nezirevic. Da rivedere, invece, la gara dell’altro neo-acquisto, Kassama, che in difesa ha fatto correre più di qualche brivido a Calligaris.