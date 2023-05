Inter Primavera, il sogno playoff continua: 5-0 al Cesena

di Davide Currenti, pubblicato il: 21/05/2023

Inter Primavera, altra vittoria per la squadra di Chivu. I nerazzurri hanno sconfitto 5-0 il Cesena, fanalino di coda del campionato. Partita senza storia. L’Inter ha chiuso la prima frazione di gara avanti di due reti. Curatolo su rigore al 4° e Sarr al 27° per il doppio vantaggio nerazzurro.

Nella ripresa sono arrivati i gol di Kamate al 53°, Bovo al 73° e Biral su rigore all’86°. Un successo che porta l’Inter ad agganciare il sesto posto, ultimo utile, per i playoff. Sono 52 i punti dei nerazzurri, come la Roma, che dovrà giocare il tuno di campionato contro l’Udinese in trasferta. E occhio anche alle partite di Sassuolo e Juventus, un punto sopra l’Inter.

Inter Primavera, grande rincorsa

Dopo una prima parte di stagione complicata, la squadra di Chivu ha cambiato marcia ed oggi, dopo la vittoria contro il Cesena, sogna il clamoroso ingresso nei playoff.

Servirà una serie di risultati a favore, oltre a vincere nell’ultima giornata di campionato. Vietato mollare: sarebbe un grande traguardo.