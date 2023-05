Inter Primavera, continua il sogno play-off: vittoria per 2-0 sull’Empoli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2023

Inter, continua il sogno play-off scudetto per la squadra di Chivu. L’odierna giornata di campionato Primavera, prevedeva lo scontro diretto tra la squadra nerazzurra e l’Empoli, entrambe a pari punti in classifica e a caccia di un posto per qualificarsi ai play-off scudetto.

La partita si è conclusa per 2-0 in favore dell’Inter, grazie alle reti – entrambe su calcio di rigore – di Francesco Pio Esposito e di Valentin Carboni. Ma a convincere è stata la tenuta della squadra, che è riuscita a giocare in maniera attenta ed equilibrata contro una squadra di grandissimo valore tecnico.

Addirittura, i ragazzi di Chivu, avrebbero anche potuto dilagare con occasioni capitate ad Akinsanmiro, Kamatè – clamoroso il pallone mancato per il tap-in – e lo stesso Carboni. Adesso, la zona play-off, che qualche tempo fa appariva come un miraggio, dista soltanto due punti. E’ vero che non sono consentiti passi falsi per non perdere terreno, ma è anche vero che la squadra sembra aver trovato la giusta maturità da mettere in campo.