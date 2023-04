Inter Primavera, addio alla Coppa Italia: la Roma vince per 1-0

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/04/2023

Inter Primavera, i nerazzurri vengono eliminati dalla Coppa Italia. Per la squadra di Christian Chivu, sembra non essere la stagione giusta. I baby nerazzurri, oggi, erano impegnata nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma. La squadra giallorossa riesce a prendersi una parziale rivincita, dopo essere stata sconfitta nella finale scudetto della scorsa stagione, battendo i nerazzurri per 1-0.

Il gol è stato siglato al minuto 81 da parte di Keramitsis, abile a sfruttare un cross di Oliveiras e a mettere in rete il pallone al primo vero errore della retroguardia interista. E’ stata una partita molto intensa e ben giocata da entrambe le squadre, dove si sono collezionate occasioni da una parte e dall’altra.

I nerazzurri, dunque, si fermano in semifinale. Adesso testa al campionato, dove i play-off sono sempre più lontani, ma bisogna vincere per onorare al meglio la stagione.