Inter, parte l’era Marotta. Il nuovo dirigente ha in serbo grandi ribaltoni

All’indomani dalla cocente eliminazione dalla Champions League, l’Inter è pronta a ripartire. Come riporta cittaceleste.it Giuseppe Marotta, è pronto ad insediarsi all’interno del club nerazzurro e a mettere a segno le prime operazioni di mercato. Nelle prossime ore (probabilmente domani) dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte della società.

L’ex dirigente della Juventus, è intenzionato a partire prima dalla cessioni, in modo tale da sfoltire la rosa per inserire nuovi elementi. I maggiori indiziati a lasciare l’Inter sono Miranda, Candreva e Borja Valero. I primi due ormai da tempo sono diventati dei rincalzi visto che mister Spalletti gli preferisce spesso De Vrij e Politano.

A sorpresa potrebbe partire anche Perisic, fin qui la vera grande delusione della stagione. Il croato reduce dal mondiale in Russia, non ha la stessa intensità dello scorso anno e alla soglia dei 30 anni, è il momento giusto per monetizzare su una sua eventuale cessione.

L’obiettivo di questo nuovo corso, voluto fortemente dal presidente Steven Zhang è quello di tornare a vincere un trofeo, che sulla sponda nerazzurra del Naviglio manca addirittura dal 2011.