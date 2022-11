Zhang-Inter, quale futuro per la società? Le due strade alternative che vuole percorrere il presidente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/11/2022

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro alle prese con la cessione del club. Oramai da parecchie settimane, in casa interista, si sente parlare di un’ipotetica cessione delle quote della società da parte del presidente, Steven Zhang. Una notizia che ha trovato conferme da più parti e che ha dato il via a tante ipotesi giornalistiche. Di fatto, però, ad oggi, non c’è stato nulla di fatto e tutto tace su possibili interessati. Le indiscrezioni, rilanciano sempre la notizia del mandato a Goldman Sachs e Raine Group per trovare un acquirente.

Ci sarebbe anche l’ipotesi che porta alla rinegoziazione del bond, ma quest’ultima strada, per quanto percorribile, sembra essere quella meno probabile per tutta una serie di difficoltà. Intanto, proprio in queste ore, arrivano due indiscrezioni sulle strade che Zhang sta seguendo e ha seguito durante i suoi viaggi negli Stati Uniti.

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro alle prese con la cessione del club: due strade percorse nei suoi viaggi in USA

Dunque, Zhang, si sta attivando in prima persona per occuparsi del futuro del club nerazzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, durante i suoi viaggi negli Stati Uniti, il presidente interista, avrebbe iniziato a percorrere due strade. La prima riguarda incontri con fondi di privare equity, la seconda, invece, riguarda incontri con credit fund.

Insomma, bisognerà comprendere chi veramente potrà interessarsi al progetto nerazzurro, non solo in termini sportivi, ma, dal punto di vista degli acquirenti, soprattutto economico. Sui nerazzurri pende un bond e un rosso in bilancio importante. Di questi fattori e delle possibilità di sviluppo del club dipenderanno eventuali interessamenti.