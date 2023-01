Zhang in Arabia non solo per la finalissima. Gli obiettivi sono chiari

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/01/2023

Zhang è in Arabia Saudita al seguito della squadra, ma il match di domani sera non è l’unico impegno in agenda.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la presenza del presidente nerazzurro a Riyad non è dovuta solo alla partita di domani. Mentre Inzaghi e la squadra sono focalizzati sulla finale di Supercoppa Italiana del derby di domani, Zhang dovrà lavorare su diversi fronti.

Zhang obiettivo Supercoppa, ma non solo. A lavoro per trovare sponsor e nuovi partner.

Al di là delle varie voci, non si tratterebbe della ricerca di un acquirente del club nerazzurro ma sarebbero due gli obiettivi. Il primo è quello di cercare nuovi sponsor. L’Inter negli ultimi due anni ha visto un calo degli introiti da sponsor. Non solo la grana Digitalbits, che da main sponsor a tuttora non ha versato un solo centesimo, ma anche, in pratica l’azzeramento di quelli provenienti alla Cina. Gli sponsor che entravano da Pechino nelle casse nerazzurre prepandemia raggiungevano quota 97 milioni, mentre ora a malapena superano i 3 milioni.

In questo senso è chiaro che Zhang abbia necessità vitali di trovare nuovi sponsor per l’Inter. L’altro obiettivo sarebbe quello i trovare un partner societario. In più occasioni il presidente ha confermato la sua volontà di non voler vendere la società. La cifra di 1,2 miliardi di euro resta comunque quella giusta per rilevare il club nerazzurro, ma al momento cifre del genere non sono mai pervenute. Più “semplice” dovrebbe essere quella di trovare partner disposti ad entrare nel club e affiancare la famiglia proprietaria di Suning nella gestione.

Per restare in tematica “denaro” quella in Arabia Saudita è tutt’altro che una gita fuori stagione in quanto non solo c’è in palio un trofeo, in un derby oltretutto, ma anche perché porterebbe diversi soldi in cassa. Come riporta calcioefinanza.com, al vincitore andranno 500 mila euro in più rispetto al secondo classificato, per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno i 3,5 milioni di euro.