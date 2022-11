Zanetti, ecco il motivo dei tanti infortuni. Che parole per un nerazzurro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/11/2022

Zanetti fa il punto si calcio e infortuni in occasione dei Mondiali in Qatar. Come se non ci fossero già molte partite durante la classica stagione calcistica europea, l’aggiunta della competizione iridata nel mese di novembre è una novità che si ripercuoterà sicuramente sui giocatori.

In un’intervista rilasciata a La Nation e riportata da tuttomercatoweb.com, il vicepresidente nerazzurro ha parlato proprio dei recenti infortuni che hanno colpito molti giocatori che hanno dovuto dare forfait. Tra questi anche l’argentino nerazzurro Joaquin Correa. Pupi ha sottolineato che i giocatori sono arrivati molto saturi alla competizione avendo giocato praticamente ogni 3 giorni nell’ultimo mese e mezzo. Inoltre tutti i calciatori delle squadre favorite per la coppa giocano in club che hanno l’obbligo di vincere e per questo hanno delle pressioni importanti. Per lui si tratterà di un Mondiale “strano”, in quanto mai si è giocato alla fine dell’anno solare. Guardando in casa della Seleccion ritiene che gli infortuni a Lo Celso, Nico Gonzalez e appunto Correa dipendano proprio da questo calendario ultra intenso. Zanetti, troppe partite e i giocatori non ce la fanno. Occhi puntati su Lautaro Martinez. Il Toro in Qatar può raggiungere la consacrazione mondiale.